«Колеса мотоциклов плавились на земле»: Добровольцы спасают уникальные можжевеловые леса от пожара под Новороссийском

«Было ощущение, что облако густого дыма идет за нами по пятам. Было видно, как высокие деревья сгорают, как спички. А буквально несколько часов назад на этих местах был густой лес. На самом деле это страшно. Все пожарные — герои! Они сутки в невыносимую жару в тяжелых костюмах обливались потом, чтобы погасить необъятные языки пламени. А мы делали все возможное, чтобы хоть как-то облегчить им работу, и пожарные рюкзаки с рукавами возили. Ну двух Эндуро пробили колеса, один шнурком спасли, на некоторых повезло — шины с специальной подкладкой на случай порезов. Но это вообще не главное, главное, что внесли свой вклад. Ребята, которые помогали вместе со мной скромные, попросили не называть их фамилии, но имена все же перечислю, спасибо им за неравнодушие: Алексей, Данил, Илья, Иван, Денис, Павел, Костя, Гарик, Александр, — они тоже трудились даже на исходе сил», — поделился с «КП» — Кубань Дмитрий Гладков.