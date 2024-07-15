«Колеса мотоциклов плавились на земле»: Добровольцы спасают уникальные можжевеловые леса от пожара под Новороссийском

Краснодарский край охватили природные пожары. Из-за аномальной жары, по данным спасателей, их количество увеличилось в семь раз. Самым масштабным за последние два дня стало возгорание в районе хутора Абрау под Новороссийском. Из-за сильного ветра огонь уничтожал гектар за гектаром. За сутки 62 гектара уникального можжевелового леса превратились в пепел.
На помощь пожарным почти сразу же подключились добровольцы: туристы и местные жители сплотились, распределили силы и помогали кто чем может. Женщины-волонтеры взялись помогать готовить еду для спасателей. Мужчины развозили воду и убирали от очагов брошенные автомобили.
Одними из первых, кто стал помогать спасателям, стал местный инструктор Дмитрий Гладков со своей командой. Он направил два квадроцикла и восемь мотоциклов Эндуро, которые обычно сдает в аренду туристам, помогать развозить бутылки с водой. Технику не жалели, колеса плавились и пробивались. Водители тут же чинили и снова отправлялись в опасные зоны.
«Было ощущение, что облако густого дыма идет за нами по пятам. Было видно, как высокие деревья сгорают, как спички. А буквально несколько часов назад на этих местах был густой лес. На самом деле это страшно. Все пожарные — герои! Они сутки в невыносимую жару в тяжелых костюмах обливались потом, чтобы погасить необъятные языки пламени. А мы делали все возможное, чтобы хоть как-то облегчить им работу, и пожарные рюкзаки с рукавами возили. Ну двух Эндуро пробили колеса, один шнурком спасли, на некоторых повезло — шины с специальной подкладкой на случай порезов. Но это вообще не главное, главное, что внесли свой вклад. Ребята, которые помогали вместе со мной скромные, попросили не называть их фамилии, но имена все же перечислю, спасибо им за неравнодушие: Алексей, Данил, Илья, Иван, Денис, Павел, Костя, Гарик, Александр, — они тоже трудились даже на исходе сил», — поделился с «КП» — Кубань Дмитрий Гладков.
Добровольцы вывозили с баз отдыха, куда направлялся огонь, не только людей. По пути спасали и животных.
«Волонтеры везли к КПП много пакетов с водой и едой, мы забирали и развозили по пожарным расчетам. Добровольцы покупали многое за свой счет. Также бесплатно привозили еду на машине видеофиксации Абрау-Дюрсо. Потом к нам подключились джипперы, к вечеру подтянулись и другие эндуристы, багги и квадрики. Вывозили людей. По пути спасали животных. Я увидел, например, на обочине щенка. Думал, что мертвый, но все равно остановился. Он сильно угорел. Отдали малыша в ветклинику, по словам врача ему будут ставить капельницы еще три дня. Его состояние после пожара — не единственный диагноз, помимо этого у него предварительно кровопазитарная анемия от большого количества укусов клещей. Назвал его Фунтик. Как поправится, заберу его на нашу базу отдыха».
Очевидцы говорят, что при тушении пожара также спасли из огня маленького лисенка. Многие животные, к сожалению, выбраться из горящего леса не смогли. Волонтеры продолжают искать на месте пожара выживших животных.
В настоящее время под Новороссийском продолжают тушить природный пожар. По последним данным, все очаги на территориях турбаз ликвидированы пострадали два человека. Всего от огня пострадали 68 построек. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России. Дополнительно к тушению привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России.