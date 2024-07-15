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В Воронеже 2-летний мальчик выпал из окна 6 этажа и разбился насмерть

В гибели ребенка разбираются следователи.

Источник: АиФ Воронеж

Двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа дома в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в СУ СКР по области.

Трагедия случилась 14 июля. Медицинские работники провели необходимые реанимационные мероприятия, но мальчика спасти не удалось. СК организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

«Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

СК