В Воронеже 2-летний мальчик выпал из окна 6 этажа и разбился насмерть

Двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа дома в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в СУ СКР по области.
Трагедия случилась 14 июля. Медицинские работники провели необходимые реанимационные мероприятия, но мальчика спасти не удалось. СК организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка.
«Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.