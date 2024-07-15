Бывшего вице-мэра свердловского города будут судить по трем статьям УК РФ

«Директор предприятия, превысив свои должностные полномочия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, что повлекло вынесение решения об отказе в удовлетворении исковых требований Росприроднадзора к ППМУП “Водоканал” о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 миллиона рублей», — добавили в прокуратуре Свердловской области.