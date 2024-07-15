Бывшего вице-мэра свердловского города будут судить по трем статьям УК РФ

В Первоуральске Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, ранее занимавшего пост директора одного из муниципальных унитарных предприятий. Бывший вице-мэр города обвиняется по трем статьям УК РФ: халатность, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.
Следователи полагают, что обвиняемый допустил осуществление процесса водоподготовки и подачи воды жителям без надлежащей ее очистки.
«На протяжении нескольких месяцев в 2023 году жителям города Первоуральска поставлялась питьевая вода, не соответствующая установленным гигиеническим показателям», — говорится в сообщении регионального СКР.
Также обвиняемый не организовал необходимое техническое обследование и ремонт сетей водоотведения, что в начале 2024 года повлекло за собой подтопление подвалов в 24 многоквартирных домах.
«Директор предприятия, превысив свои должностные полномочия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, что повлекло вынесение решения об отказе в удовлетворении исковых требований Росприроднадзора к ППМУП “Водоканал” о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 миллиона рублей», — добавили в прокуратуре Свердловской области.
Уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.