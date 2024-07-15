В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев

КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли 15 украинцев, организатор находится под домашним арестом, говорится в сообщении на сайте пограничников.
«Пограничники уничтожили сеть нелегальной миграции. Следователи установили, что
Организатора схемы задержали, он помещен под домашний арест. Пограничникам стало известно об этой ситуации, когда двое из попавших в страну украинцев решили поехать в Румынию.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщала в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20−25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным службы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. В июне 2024 года начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук сообщал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу.