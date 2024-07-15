В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев

Как сообщала в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20−25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным службы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. В июне 2024 года начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук сообщал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу.