Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

В рамках поездки участники делегации посетили мечети в Донецке и Луганске, а также провели встречи с местными имамами. Поездка длилась трое суток. Для муфтия Татарстана и сотрудников регионального ДУМ эта поездка — третья по счету за 2024 год. В последний раз в зону СВО они отправлялись в мае этого года. Тогда делегация посетила Луганск, Лисичанск и Дебальцево, доставила солдатам гуманитарный груз от мусульман Татарстана, а также посетила три госпиталя.