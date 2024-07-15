Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

В сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана говорится, что делегация проезжала по территориям, которые неоднократно обстреливалась. В ДУМ Татарстана также сообщили о «вражеской операции по обстрелу делегации». При этом участники делегации и Камиль хазрат Самигуллин успешно добрались до трех военных частей.
Среди участников делегации был также сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. Вместе с муфтием Татарстана они провели встречи с российскими подразделениями, прочитали им проповеди, ответили на вопросы солдат, а также осмотрели блиндажи и молельные помещения.
В рамках поездки участники делегации посетили мечети в Донецке и Луганске, а также провели встречи с местными имамами. Поездка длилась трое суток. Для муфтия Татарстана и сотрудников регионального ДУМ эта поездка — третья по счету за 2024 год. В последний раз в зону СВО они отправлялись в мае этого года. Тогда делегация посетила Луганск, Лисичанск и Дебальцево, доставила солдатам гуманитарный груз от мусульман Татарстана, а также посетила три госпиталя.