Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Делегация духовных деятелей Татарстана во главе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным попала под обстрел в ходе поездки в зону боевых действий. Никто из членов делегации не пострадал. Религиозные деятели посетили Донецк и Луганск, в том числе позиции российских солдат в «горячих точках».

Источник: РИА "Новости"

В сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана говорится, что делегация проезжала по территориям, которые неоднократно обстреливалась. В ДУМ Татарстана также сообщили о «вражеской операции по обстрелу делегации». При этом участники делегации и Камиль хазрат Самигуллин успешно добрались до трех военных частей.

Среди участников делегации был также сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. Вместе с муфтием Татарстана они провели встречи с российскими подразделениями, прочитали им проповеди, ответили на вопросы солдат, а также осмотрели блиндажи и молельные помещения.

В рамках поездки участники делегации посетили мечети в Донецке и Луганске, а также провели встречи с местными имамами. Поездка длилась трое суток. Для муфтия Татарстана и сотрудников регионального ДУМ эта поездка — третья по счету за 2024 год. В последний раз в зону СВО они отправлялись в мае этого года. Тогда делегация посетила Луганск, Лисичанск и Дебальцево, доставила солдатам гуманитарный груз от мусульман Татарстана, а также посетила три госпиталя.

религии