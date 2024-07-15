В полиции назвали топ-6 омских остановок по количеству карманных краж

В УМВД России по Омской области рассказали о самых криминальных остановках в городе. По информации ведомства, в 2023 году было совершено 126 преступлений, попадающих под статью пункта «Г» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая из одежды, сумки или другой ручной клади». Почти половина из них была совершена на остановках городского общественного транспорта.