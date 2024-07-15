Производственное здание загорелось на Московском шоссе днем 15 июля

Производственное здание вспыхнуло в Нижнем Новгороде днем 15 июля. Пожар случился на Московском шоссе недалеко от Масложиркомбината, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
— Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу № 2, — уточнили в ведомстве.
Тем временем в нижегородских пабликах распространяются фото и видео с густым черным дымом, который клубами поднимается в небо и который видно за несколько километров. По предварительной информации, горит химический завод «Бальзам».