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Производственное здание загорелось на Московском шоссе днем 15 июля

Дым виден на большом расстоянии.

Производственное здание вспыхнуло в Нижнем Новгороде днем 15 июля. Пожар случился на Московском шоссе недалеко от Масложиркомбината, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

— Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу № 2, — уточнили в ведомстве.

Тем временем в нижегородских пабликах распространяются фото и видео с густым черным дымом, который клубами поднимается в небо и который видно за несколько километров. По предварительной информации, горит химический завод «Бальзам».

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