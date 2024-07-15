Глава СК РФ затребовал доклад о пропаже 16-летнего подростка из Самары

Отчаявшаяся мать пропавшего подростка из Самары попросила о помощи председателя СК России Александра Бастрыкина. Он дал ряд поручений по уголовному делу о безвестном исчезновении мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
— Жительница региона написала в комментариях в аккаунте центра в ВК. Ее 16-летний сын пропал в мае этого года. Работники самарского колледжа сказали, что подросток не посещал уже два дня занятий, — рассказали в пресс-службе.
Молодой человек ушел из общежития на встречу со своими знакомыми и перестал выходить на связь. В СУ СК по Самарской области сейчас расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СК Алексея Колбасина доклад.
В нем должна содержаться информацию о том, что уже удалось сделать и выяснить по уголовному делу. Также глава СК РФ дал указание руководству криминалистического центра оказать необходимую помощь в установлении всех обстоятельств пропажи подростка.