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Глава СК РФ затребовал доклад о пропаже 16-летнего подростка из Самары

В Самарской области уже два месяца ищут 16-летнего студента колледжа, который ушел на встречу со знакомыми и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

Отчаявшаяся мать пропавшего подростка из Самары попросила о помощи председателя СК России Александра Бастрыкина. Он дал ряд поручений по уголовному делу о безвестном исчезновении мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

— Жительница региона написала в комментариях в аккаунте центра в ВК. Ее 16-летний сын пропал в мае этого года. Работники самарского колледжа сказали, что подросток не посещал уже два дня занятий, — рассказали в пресс-службе.

Молодой человек ушел из общежития на встречу со своими знакомыми и перестал выходить на связь. В СУ СК по Самарской области сейчас расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СК Алексея Колбасина доклад.

В нем должна содержаться информацию о том, что уже удалось сделать и выяснить по уголовному делу. Также глава СК РФ дал указание руководству криминалистического центра оказать необходимую помощь в установлении всех обстоятельств пропажи подростка.

СК