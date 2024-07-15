Стало известно, какой будет прожиточный минимум на 2025 год в Иркутской области

Правительство приняло решение об увеличении прожиточного минимума на следующий год. Соответствующий документ был подписан 12 июля и опубликован на сайте Министерства труда и занятости региона. Согласно документу, прожиточный минимум на 2025 год в Иркутской области в среднем увеличился на 14,8% и составил 18 797 рублей.
— Для трудоспособного населения его величина будет равна 20489 рублей, для пенсионеров — 16165 рублей, детей — 18233 рубля, — сказано в документе.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях сумма прожиточного минимума также была увеличена и составила 22 857 рублей. На 2025 год прожиточный минимум для трудоспособного населения в северных районах Иркутской области вырос практически до 25 тысяч рублей.
— Для пенсионеров — 19 657, детей — 22 171. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения — 17 575, для трудоспособного населения — 19 157, пенсионеров — 15 114, детей — 17 048, — сказано в постановлении правительства.
Установление фиксированного прожиточного минимума не только помогает определить необходимость государственной поддержки населения региона, но и является важным инструментом для оценки социальных потребностей и разработки эффективных мер соцзащиты.
Так изменится прожиточный минимум на 2025 год в Иркутской области.