Стало известно, какой будет прожиточный минимум на 2025 год в Иркутской области

Правительство приняло решение об увеличении прожиточного минимума на следующий год. Соответствующий документ был подписан 12 июля и опубликован на сайте Министерства труда и занятости региона. Согласно документу, прожиточный минимум на 2025 год в Иркутской области в среднем увеличился на 14,8% и составил 18 797 рублей.