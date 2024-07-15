Шесть погибших и 24 пострадавших — недельная статистика по ДТП в Крыму

Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой — Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.