Шесть погибших и 24 пострадавших — недельная статистика по ДТП в Крыму

«С 8 по 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе один ребенок», — сказано в сообщении.
Еще 34 человека, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей.
За указанный период правоохранители выявили 152 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 16 водителей оформлены повторно.
Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой — Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.