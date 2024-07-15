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Шесть погибших и 24 пострадавших — недельная статистика по ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В авариях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 34 человека, в том числе дети, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Источник: РИА "Новости"

«С 8 по 14 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе один ребенок», — сказано в сообщении.

Еще 34 человека, по данным ведомства, получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей.

За указанный период правоохранители выявили 152 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 16 водителей оформлены повторно.

Девятилетний ребенок и трое взрослых с травмами различной степени тяжести накануне доставлены в больницу после столкновения двух иномарок на дороге Джанкой — Симферополь. Также 14 июля автомобиль с девятью пассажирами вылетел с дороги и перевернулся в Ленинском районе Крыма. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. В селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители.