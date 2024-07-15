«Это полная деградация»: На восстановление лесов после пожара под Новороссийском уйдет 200 лет

Крупный пожар на Черноморском побережье возле хутора Абрау под Новороссийском тушат второй день. Огонь поглотил 68 построек в местных базах отдыха и целых 62 гектара земли. Специалисты говорят, что экосистеме нанесен непоправимый урон.
«Проблема то в том, что последствия от пожара самые тяжелые и оставляют самые долго незаживающие раны на экосистеме. Последствия для природы просто катастрофические», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Эколог отметил, что на охваченных огнем территориях практически полностью уничтожены растительный покров, животные и микроорганизмы. Причем беда коснулась как наземных существ, так и обитающих в верхнем слое почве. Сама почва, по предположению Голубитченко, тоже выгорела.
«Сама почва, скорее всего, тоже выгорела и лишена органических веществ, гумуса, гуминовых кислот. Все это вместе с растительными остатками как раз то, что является элементом плодородия. То есть фактически уничтожена экосистема на тех площадях, где прошел пожар. Это полная деградация», — отмечает специалист.
Эколог считает, что восстановление примерно до такого состояния, как все было до ЧС, займет от 150 до 200 лет. При этом далеко не факт, что все живое сможет восстановиться полностью. Ситуацию усложняет серьезна засуха и изменения климата в целом.
«Дело в том, что еще у нас происходит изменение климата. В этом году в апреле и мае была засуха. Потом засуха была и продолжается еще с середины июня до середины июля. Фактически все это время не было дождей».
При этом эколог отмечает, что древесно-кустарниковая растительность в принципе сложно восстанавливается. Разряженные леса средиземноморского типа, к которым относятся сгоревшие гектары под Новороссийском, не исключение.
Вениамин Голубитченко отдельно отметил, что огромный урон нанесен и представителям животного мира. Покинуть место пожара и спастись могло лишь незначительное количество животных.
«Это, в основном, крупные звери и птицы. Мелкие животные многие, я думаю, не спаслись. А уж такие медлительные, как змеи, черепахи, жабы, большинство насекомых, черви в верхних слоях почвы, мыши, конечно, сгорели в огне», — рассказывает эколог.
При этом он отмечает, что многие животные были занесены в Красные книги России и Краснодарского края. Тоже самое касается и растений.
«Сухие редколесья средиземноморского типа, к которым относятся наши можжевельники, фисташники и дубники фактически расположены только на небольшом участке Черноморского берега от Анапы до Геленджика. И населены очень специфичными редкими растениями и животными».
По словам эколога, мы все больше и больше теряем очень значимые участки растительности. Они были заповедными, чтобы как раз сохранить редкие экосистемы, редких животных и растений.