В Орловской области на территорию нефтебазы упал дрон

После начала военной операции власти Орловской области периодически сообщают об атаках украинских БПЛА. В частности, 20 июня сбили дрон реактивного типа в Покровском районе. Месяцем ранее беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны, в результате их падения один человек погиб, еще трое пострадали.