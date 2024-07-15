Последствия субботнего урагана в Минске устранят до 17 июля

Во время урагана, который прошелся по столице 13 июля, повалило около 170 деревьев. Работу по их уборке, к которой коммунальные службы и МЧС приступили в тот же день, необходимо завершить до 17 июля. Такое поручение дал 14 июля на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.