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Последствия субботнего урагана в Минске устранят до 17 июля

Во время урагана, который прошелся по столице 13 июля, повалило около 170 деревьев. Работу по их уборке, к которой коммунальные службы и МЧС приступили в тот же день, необходимо завершить до 17 июля. Такое поручение дал 14 июля на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

— Уборку и вывоз поваленных деревьев необходимо завершить сегодня-завтра. Еще раз проверьте зеленые насаждения, по которым есть вопросы по результатам прошлых обследований, и удалите те, которые представляют угрозу. Особенно это касается таких пород, как тополь и ива, — подчеркнул В. Кухарев.

Напомним, в результате субботней непогоды в Минске пострадали не только зеленые насаждения. В результате падения дерева на Цнянском водохранилище были травмированы три человека, одна из отдыхающих погибла. На мужчину и подростка упало стекло возле завода «Горизонт». Еще на одного молодого человека обрушилась кирпичная стена.