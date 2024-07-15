Последствия субботнего урагана в Минске устранят до 17 июля

— Уборку и вывоз поваленных деревьев необходимо завершить сегодня-завтра. Еще раз проверьте зеленые насаждения, по которым есть вопросы по результатам прошлых обследований, и удалите те, которые представляют угрозу. Особенно это касается таких пород, как тополь и ива, — подчеркнул В. Кухарев.
Напомним, в результате субботней непогоды в Минске пострадали не только зеленые насаждения. В результате падения дерева на Цнянском водохранилище были травмированы три человека, одна из отдыхающих погибла. На мужчину и подростка упало стекло возле завода «Горизонт». Еще на одного молодого человека обрушилась кирпичная стена.