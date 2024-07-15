В Гродно задержан педофил

В милицию обратился гродненец, который увидел, как на улице неизвестный мужчина приставал к девочке. На место незамедлительно выбыли милиционеры и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель областного центра. Правоохранители установили, что во дворе многоэтажки две 10-летние подруги строили шалаш. Фигурант вызвался помочь и в процессе игры совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера.



Следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.