ФСБ задержала в Новосибирске и Омске участников террористической группы

Задержанные в Омске и Новосибирске — граждане стран Центрально-Азиатского региона, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак. Мужчины контактировали с находящимся в международном розыске представителем «Катиба Таухид валь-Джихад». Пособники группировки организовали сбор денег на покупку оружия для боевиков, а также изучали способы изготовления взрывчатки.