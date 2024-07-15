Стала известна точная причина смерти 16-летней Даны, в убийстве которой обвиняют велосипедиста

Стала известна точная причина смерти 16-летней Даны из Каменска-Уральского, в убийстве которой обвиняют местного стропальщика Эдуарда Голикова. По версии следствия, 8 августа 2023 года мужчина задушил школьницу, когда она возвращалась домой через парк. Ее тело спустя сутки нашли в яме, в десяти метрах от лесополосы.
По версии следствия, в тот роковой вечер Голиков преследовал Дану на велосипеде и попал на записи с камер наблюдения. 31 августа его задержали сотрудники полиции.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец Даны, точную причину смерти удалось определить благодаря повторной судмедэкспертизе. Напомним, для ее проведения еще в декабре пришлось эксгумировать тело школьницы.
— Причиной смерти стало удушение. На шее, руке и талии Даны также нашли потожировые следы, которые совпали с ДНК Голикова. В ее телефоне также нашли фото, на котором видно, как чья-то рука закрывает камеру. Скорее всего, она так хотела защитить себя, сказав Голикову, что покажет это фото в полиции, а он испугался и задушил ее, — рассказал «КП-Екатеринбург» отец убитой девочки.
Во время допроса Голиков рассказывал, что увидел девушку в парке и захотел вступить с ней в интимную связь.
— Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы. Она кричала около 3−5 секунд. А я в этот момент, не зная, что делать, решил придушить ее. Я испугался, что если отпущу ее, то она может запомнить меня и обратиться в полицию, — признался Голиков.
8 июля в Свердловском областном суде предполагаемому убийце продлили срок содержания под стражей до 24 декабря включительно. Во время заседания Голиков заявил журналистам, что не душил девушку и его неправильно поняли. Сейчас мужчина признает лишь то, что он украл телефон девушки и закопал в лесу.
Напомним, Эдуарду Голикову предъявили обвинения по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, с целью скрыть другое преступление»; п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия» и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».