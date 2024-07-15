Стала известна точная причина смерти 16-летней Даны, в убийстве которой обвиняют велосипедиста

— Она очень понравилась мне внешне. У меня возникло желание предложить ей вступить со мной в половой акт. Я попытался начать диалог, но она ничего не ответила. Тогда я схватил ее за руку и потащил в сторону лесополосы. Она кричала около 3−5 секунд. А я в этот момент, не зная, что делать, решил придушить ее. Я испугался, что если отпущу ее, то она может запомнить меня и обратиться в полицию, — признался Голиков.