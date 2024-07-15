Витрина рухнула на мужчин в Павлодаре

Ранее на трассе в Карагандинской области столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. На месте погибли 4 пассажира легкового авто и один пассажир автобуса. 11 человек доставили в больницу с различными травмами. А в Жуалынском районе Жамбылской области пять человек погибли на трассе Западная Европа — Западный Китай в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Еще пять человек госпитализировали.