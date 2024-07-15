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Житель Башкирии устроил расправу над пожилой парой во дворе их частного дома

В селе Нижние Лемезы Иглинского района мужчина избил пожилых людей якобы за то, что те отказали ему в выпивке.

Источник: Башинформ

На записи, появившейся в распоряжении «Башинформа», видно, как молодой парень, возможно, в нетрезвом состоянии, пришел к пожилой паре. Во дворе частного дома произошел конфликт. Дедушка бросил в сторону незваного гостя палку, тот кинул ее в ответ и попал в пенсионера. На этом парень останавливаться не стал и кинул вторую доску.

По предварительным данным, за кадром осталось избиение дедушки и его супруги в доме. Известно, что дебоширу 18 лет. Пожилой человек, в чью сторону проявилась ожесточенная агрессия, перенес два инсульта и имеет вторую группу инвалидности.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу МВД по РБ. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.