Житель Башкирии устроил расправу над пожилой парой во дворе их частного дома

На записи, появившейся в распоряжении «Башинформа», видно, как молодой парень, возможно, в нетрезвом состоянии, пришел к пожилой паре. Во дворе частного дома произошел конфликт. Дедушка бросил в сторону незваного гостя палку, тот кинул ее в ответ и попал в пенсионера. На этом парень останавливаться не стал и кинул вторую доску.