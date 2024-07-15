Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Судаке пятерых туристов на сап-бордах едва не унесло в море

В Крыму пятерых туристов на сап-бордах чуть не унесло в море.

Источник: Комсомольская правда

В Судаке пятерых туристов, которые катались на сап-бордах, чуть не унесло в Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел неподалеку от мыса Краб. Молодые люди взяли на прокат саб-борды и отправились кататься. В какой-то момент их начало уносить в море.

«Молодые люди подавали руками сигналы о помощи с воды», — говорится в сообщении.

К ним отправился катер. Спасатели подняли туристов на борт, а затем доставили на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

МЧС