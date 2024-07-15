В Судаке пятерых туристов на сап-бордах едва не унесло в море

В Судаке пятерых туристов, которые катались на сап-бордах, чуть не унесло в Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Инцидент произошел неподалеку от мыса Краб. Молодые люди взяли на прокат саб-борды и отправились кататься. В какой-то момент их начало уносить в море.
«Молодые люди подавали руками сигналы о помощи с воды», — говорится в сообщении.
К ним отправился катер. Спасатели подняли туристов на борт, а затем доставили на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.