Парень из Могилева помог приятелю с кредитом, а тот его обманул

Отмечается, что приятель, который попросил о помощи, ранее был судим за мошенничество и кражу. В данный момент он не работает, однако все же сумел убедить друга в том, что будет самостоятельно выплачивать банку кредит. На самом же деле, как только он получил ноутбук, то сразу перепродал его и потратил деньги.



Когда взявший кредит молодой человек понял, что приятель не выходит на связь, он обратился в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева. Следователи возбудили уголовное дело.