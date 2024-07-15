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Парень из Могилева помог приятелю с кредитом, а тот его обманул

В Могилеве 20-летний парень взял на себя кредит на ноутбук, который стоил 4 тыс. рублей, чтобы помочь другу, но тот его обманул. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Отмечается, что приятель, который попросил о помощи, ранее был судим за мошенничество и кражу. В данный момент он не работает, однако все же сумел убедить друга в том, что будет самостоятельно выплачивать банку кредит. На самом же деле, как только он получил ноутбук, то сразу перепродал его и потратил деньги.

Когда взявший кредит молодой человек понял, что приятель не выходит на связь, он обратился в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева. Следователи возбудили уголовное дело.