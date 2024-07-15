Милиционер в Борисове спас тонущую в реке девушку

14 июля 15.07 спасателям стало известно, что сотрудник милиции вблизи центрального пляжа из Березины спас девушку. Она находилась в 100 метрах от центрального пляжа, вместе с семьей, на не разрешенном для купания месте. Когда она отплыла от берега на расстояние семи метров, где глубина составляет два метра, ее начало сносить течением. Выбившись из сил, девушка начала звать на помощь. В это время в свободное от несения службы время прогуливался вдоль береговой линии реки сотрудник милиции. Услышав крики о помощи, правоохранитель бросился девушке на помощь и достал ее на берег. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.



В тот же день в 21.29 спасателям поступило сообщение, что в реке Свислочь в одноименном городском поселке Пуховичского района тонет человек. Прибывшие подразделения МЧС на расстоянии 30 м от берега, где глубина составляет полтора метра, обнаружили тонущего человека. Работники МЧС при помощи спасательной веревки и жилета извлекли из воды на берег мужчину и передали медикам. Спасенного госпитализировали в больницу. Место, где произошел случай, не является разрешенным для купания.