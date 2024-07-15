Дети в ответе за отца: в Бухарской области женщина избила своих дочерей из-за обид на мужа

Сообщается, что инцидент произошел 9 июля в Жондорском районе Бухарской области. Женщина избила своих дочерей 3 и 4 лет. Видео с избиениями, которое позже распространилось в сети, она отправила своему супругу. Стало известно, что отец семейства уже несколько лет работает за границей. По словам женщины, он не уделяет семье внимания и не присылает достаточно денег.