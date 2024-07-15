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Дети в ответе за отца: в Бухарской области женщина избила своих дочерей из-за обид на мужа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жительница Бухарской области избила своих малолетних дочерей в отместку мужу, который находится в России на заработках. Ситуацию взяла под контроль детский Омбудсмен, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщается, что инцидент произошел 9 июля в Жондорском районе Бухарской области. Женщина избила своих дочерей 3 и 4 лет. Видео с избиениями, которое позже распространилось в сети, она отправила своему супругу. Стало известно, что отец семейства уже несколько лет работает за границей. По словам женщины, он не уделяет семье внимания и не присылает достаточно денег.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести телесных повреждений, причиненных девочкам.

В офисе детского омбудсмена отмечают, что в последнее время участились случаи причинения физического и морального вреда ребенку со стороны родителей, использующих своего ребенка как инструмент манипуляции.

«Родительский статус не дает права на насилие. Те, кто совершил такое деяние в отношении ребенка, независимо от того, кто они, должны понести ответственность», — говорится в сообщении.