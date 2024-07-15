В Москве заочно приговорили к 8 годам журналистку Гессен по делу о фейках о ВС РФ

«Суд признал Гессен М. А. виновной по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФпо мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно», — сказали в пресс-службе. Решение суда вступит в силу после задержания Гессен в РФ или ее экстрадиции на российскую территорию.