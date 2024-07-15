В Москве заочно приговорили к 8 годам журналистку Гессен по делу о фейках о ВС РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал Гессен М. А. виновной по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФпо мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно», — сказали в пресс-службе. Решение суда вступит в силу после задержания Гессен в РФ или ее экстрадиции на российскую территорию.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной уголовного дела стал видеоролик на YouTube, размещенный на канале «Вдудь». Он называется «Маша Гессен — стыдные вопросы про Америку/Masha Gessen — simple questions about America», в котором блогер Юрий Дудь (признан иноагентом) берет интервью у журналистки. В статье она сообщает недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области.
Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства «Вокруг света», известна как активистка ЛГБТ-движения (признано экстремистским).