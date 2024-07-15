Застрял в непроходимом каньоне: туриста из Нижнего Новгорода спасали вертолётом в горах Сочи

— Он сообщил, что находится на скальном участке в долине реки Лауры Дзитакской, и смог передать свои координаты. Он рассказал, что спускался со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу при помощи веревки и ледоруба, но сейчас двигаться дальше не может, так как участок оказался непроходимым. К тому же у туриста появились боли в спине, — рассказали в ЮРПСО МЧС России.