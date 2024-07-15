Застрял в непроходимом каньоне: туриста из Нижнего Новгорода спасали вертолётом в горах Сочи

52-летний житель Нижнего Новгорода едва не погиб, отправившись в одиночный поход в горах Красной Поляны в Сочи. Мужчина выбрал труднопроходимый маршрут и взял с собой минимум снаряжения, которого оказалось недостаточно для его преодоления. В итоге вызволят бедолагу из западни пришлось спасателям с применением вертолета.
Как рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, 12 июля турист сам позвонил в службу 112 и попросил помощи.
— Он сообщил, что находится на скальном участке в долине реки Лауры Дзитакской, и смог передать свои координаты. Он рассказал, что спускался со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу при помощи веревки и ледоруба, но сейчас двигаться дальше не может, так как участок оказался непроходимым. К тому же у туриста появились боли в спине, — рассказали в ЮРПСО МЧС России.
К месту направились две пешие группы спасателей из Красной Поляны. Они пошли разными путями — ниже и выше по течению реки. Местность, где застрял мужчина, настолько непроходимая, что эвакуировать туриста можно было только на вертолете. Однако в тот день погода не позволяла использовать технику, и путешественнику пришлось ночевать в горах. Спасатели смогли добраться до него лишь ранним утром.
Около 11 часов на счастье нижегородца прибыл и вертолет — приземлиться на скалах он, разумеется, не мог, поэтому туриста пришлось подтягивать на борт лебедкой, пока «вертушка» висела в воздухе.
— Медицинская помощь спасенному не понадобилась, с ним всё хорошо. Мужчина рассказал, что уже бывал в этих местах много лет назад, и целенаправленно пошел в тот район, — рассказали в МЧС.
Спасатели уточнили, что участок, по которому спускался турист, очень опасный, и без специального снаряжения его не пройти. У него же с собой были только веревка и ледоруб. Опытные путешественники подтверждают, что эта тропа труднопроходимая и опасна для жизни неподготовленного человека.
— Там буквально мясорубка ада: валуны и мощнейшие ледяные воды Петрарки и Лауры, зажатые вертикальными отполированными каменными стенами каньона. Только для очень подготовленного прохождения с разрешением нацпарка и заповедника, — говорят опытные путешественники.