Гомельская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за ураганного ветра

В Гомельской области объявили чрезвычайную ситуацию и сформировали штаб по ликвидации последствий непогоды, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
Гомельская область серьезно пострадала в результате ураганного ветра 14 июля, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Шквалистый ветер повредил кровлю 457 жилых домов и хозяйственных построек, 114 сельхозпостроек в 249 населенных пунктах Гомельщины. В результате падений деревьев и элементов конструкций погибли три человека, в том числе один ребенок. Травмированы четверо детей и один взрослый.
На утро понедельника несмотря на круглосуточную работу служб оставались обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы и Наровля. Электроснабжение было нарушено почти в 1150 населенных пунктах.
— Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб, — объявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Губернатор подчеркнул, что энергетики, спасатели, лесники, ЖКХ и милиция области продолжают работать в круглосуточном режиме. Круглосуточно граждан будут обеспечивать питьевой водой вплоть до полного возвращения водоснабжения.
Восстановительные работы продолжаются, материальный ущерб устанавливается.