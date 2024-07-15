Гомельская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за ураганного ветра

Гомельская область серьезно пострадала в результате ураганного ветра 14 июля, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Шквалистый ветер повредил кровлю 457 жилых домов и хозяйственных построек, 114 сельхозпостроек в 249 населенных пунктах Гомельщины. В результате падений деревьев и элементов конструкций погибли три человека, в том числе один ребенок. Травмированы четверо детей и один взрослый.