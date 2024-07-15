Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гомельская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за ураганного ветра

Власти Гомельской области объявили ЧС и сформировали штаб ликвидации последствий непогоды.

Источник: телеграм-канал "Гомельщина официально"

В Гомельской области объявили чрезвычайную ситуацию и сформировали штаб по ликвидации последствий непогоды, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

Гомельская область серьезно пострадала в результате ураганного ветра 14 июля, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Шквалистый ветер повредил кровлю 457 жилых домов и хозяйственных построек, 114 сельхозпостроек в 249 населенных пунктах Гомельщины. В результате падений деревьев и элементов конструкций погибли три человека, в том числе один ребенок. Травмированы четверо детей и один взрослый.

На утро понедельника несмотря на круглосуточную работу служб оставались обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы и Наровля. Электроснабжение было нарушено почти в 1150 населенных пунктах.

— Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб, — объявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Губернатор подчеркнул, что энергетики, спасатели, лесники, ЖКХ и милиция области продолжают работать в круглосуточном режиме. Круглосуточно граждан будут обеспечивать питьевой водой вплоть до полного возвращения водоснабжения.

Восстановительные работы продолжаются, материальный ущерб устанавливается.