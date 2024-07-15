Вынесли с арены, и представление продолжилось: Что известно о гибели в Ростове артиста цирка, который сорвался с каната

В Ростове скончался артист цирка-шапито, который упал с высоты во время трюка. Происшествие случилось вечером 14 июля. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, что известно о произошедшем.
«НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
Шапито приехало в Ростов в июне. Выступления в шатре возле торгового центра проходили несколько раз в неделю. Акробаты и каскадеры выполняли трюки на канате, вылетали из цирковой пушки, ездили на мотоцикле в специальном шаре, метали ножи и многое другое.
Выступление 14 июля поначалу ничем не отличалось от обычного. Трагедия произошла внезапно во время номера канатоходцев. Артист сорвался, когда ехал по тросу на велосипеде без руля.
На кадрах с места ЧП видно, что мужчина падает головой вниз прямо на арену. Судя по записи, ни страховки, ни матов на арене не было. К пострадавшему подбегают другие сотрудники цирка и уносят за кулисы.
— Все это произошло на наших глазах. Очень страшно, но надеялись, что обойдется. Парень крепкий, спортивный, — рассказал один из очевидцев.
Зрители утверждают, что после инцидента представление продолжилось. Ведущий лишь сказал, что артист находится в сознании.
УДАРИЛСЯ ГОЛОВОЙ И ВПАЛ В КОМУ.
После выступления появились слухи о том, что артисты могли подстроить падение. Они предполагали, что.
Они якобы хотели напугать зрителей, чтобы привлечь к представлению больше внимания.
Подозрения появились из-за инцидента в Краснодаре. 1 апреля в сети распространилось видео, на котором каскадер шапито якобы умирает во время номера «человек-ядро». Позже местные СМИ сообщили, что запись оказалась фейком: циркачи хотели разыграть публику.
Однако произошедшее в Ростове оказалось правдой. Источник «КП-Ростов-на-Дону» подтвердил, что пострадавший поучил серьезную травму головы и впал в кому. Позже он скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 143 «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, трос, с которого сорвался мужчина, был натянут на высоте более четырех метров.
— Следователем выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.
Ход расследования дела взяла на контроль областная прокуратура.
«МЫ КАК СЕМЬЯ».
По словам источника, погибшему артисту было 44 года. Он родился в Колумбии и уже в детстве начал цирковую карьеру.
Ранее организаторы шоу публиковали короткое интервью с каскадером. Он признавался, что начал выступать в цирке из-за сложной жизненной ситуации. По его словам, уровень преступности у него на родине был высоким, а выбор работы — небольшим.
В России артист трудился последние несколько лет.
— Почему выбрал Россию? Потому что здесь во всех городах безопасно. Гуляешь по улице, и с тобой ничего не происходит. А в этом цирке мы как семья.
В цирке пока не прокомментировали ситуацию.
— Мы сообщим о новостях, — говорится в последнем сообщении telegram-канала шапито.