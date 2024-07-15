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Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы.

Источник: © РИА Новости

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказал собеседник агентства.

Басманный суд 9 июля арестовал Навальную* на два месяца. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Вскоре она была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов