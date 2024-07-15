В Москве пять беременных застряли в лифте роддома

«Действительно в роддоме ГКБ им. Ерамишанцева утром застрял лифт с пятью беременными женщинами без родовой деятельности, то есть без схваток. Они переводились из дородового отделения в родильный блок в плановом порядке. Женщины были в сопровождении акушерки. Лифт рассчитан на 13 человек, двери лифта были открыты через 43 минуты, помощь спасательной службы не понадобилась, ситуация была разрешена силами лифтовой службы больницы», — сказали в пресс-службе департамента. Там отметили, что в настоящее время все пациентки чувствуют себя хорошо, они находятся в родовом отделении под наблюдением медперсонала.