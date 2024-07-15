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В Севастополе начался пожар площадью три гектара: людей эвакуировали

Из-за пожара площадью три гектара в Севастополе эвакуировали людей.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 15 июля, в Севастополе начался пожар площадью три гектара, людей эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары», — отметил глава города-героя.

Так, на приусадебных участках на Северной стороне загорелась сухая трава. Развожаев уточнил, что это произошло в районе улицы Энергетиков. Губернатор добавил, что рядом находятся частные дома.

На месте происшествия работают спасатели. Площадь возгорания составляет три гектара. Губернатор подчеркнул, что из-за ветра огонь может распространиться на деревянные постройки.

«Люди из зоны пожара эвакуировались», — отметил Развожаев.

Глава Севастополя призвал горожан соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Севастополе произошел лесной пожар площадью два гектара.

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