В понедельник, 15 июля, в Севастополе начался пожар площадью три гектара, людей эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары», — отметил глава города-героя.
Так, на приусадебных участках на Северной стороне загорелась сухая трава. Развожаев уточнил, что это произошло в районе улицы Энергетиков. Губернатор добавил, что рядом находятся частные дома.
На месте происшествия работают спасатели. Площадь возгорания составляет три гектара. Губернатор подчеркнул, что из-за ветра огонь может распространиться на деревянные постройки.
«Люди из зоны пожара эвакуировались», — отметил Развожаев.
Глава Севастополя призвал горожан соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Севастополе произошел лесной пожар площадью два гектара.