10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Иркутской области

Крупная авария произошла 14 июля в Усольском районе. Сразу четыре транспортных средства столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь». В одной из машин находилась 10-летняя девочка, которая получила травмы. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.
— На месте инспекторы выяснили, что ДТП спровоцировал 53-летний водитель грузовика МАЗ. Он столкнулся с двумя иномарками Toyota Vitz и Toyota Lite Ace Noah, которые ехали впереди, — пишет информационное агентство.
Иномарку Vitz вытолкнуло на встречку, где машина столкнулась с Toyota Prius. В первой японской иномарке находилась несовершеннолетняя. Школьницу отвезли в больницу, но после консультации медиков ей разрешили отправиться домой. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия остались целы и невредимы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за семь дней на дорогах Иркутской области произошло 47 автоаварий, в которых 10 человек скончались, а еще полсотни получили травмы.