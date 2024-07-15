10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Иркутской области

Крупная авария произошла 14 июля в Усольском районе. Сразу четыре транспортных средства столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь». В одной из машин находилась 10-летняя девочка, которая получила травмы. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.