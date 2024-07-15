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10-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Иркутской области

Четыре машины столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе.

Источник: Комсомольская правда

Крупная авария произошла 14 июля в Усольском районе. Сразу четыре транспортных средства столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь». В одной из машин находилась 10-летняя девочка, которая получила травмы. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области.

— На месте инспекторы выяснили, что ДТП спровоцировал 53-летний водитель грузовика МАЗ. Он столкнулся с двумя иномарками Toyota Vitz и Toyota Lite Ace Noah, которые ехали впереди, — пишет информационное агентство.

Иномарку Vitz вытолкнуло на встречку, где машина столкнулась с Toyota Prius. В первой японской иномарке находилась несовершеннолетняя. Школьницу отвезли в больницу, но после консультации медиков ей разрешили отправиться домой. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия остались целы и невредимы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за семь дней на дорогах Иркутской области произошло 47 автоаварий, в которых 10 человек скончались, а еще полсотни получили травмы.