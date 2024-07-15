Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибирячка тайно оформила микрозаймы на семерых жителей Шелехова

Девушка присвоила 65 тысяч рублей.

Семь человек обратились в МВД по Шелеховскому району, так как стали жертвами в кредитно-финансовом мошенничестве. Выяснилось, что 26-летняя сотрудница микрофинансовой фирмы на протяжении месяца тайно оформляла займы на людей. По словам одного из потерпевших, официально в кредите она ему отказала. Таким образом, обманув всех, девушка присвоила себе 65 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.

— В настоящий момент в отношении девушки заведено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), — сообщают в ведомстве.

Также в полиции напоминают, что надежнее будет обращаться в проверенные банки, где всё контролируется руководством.