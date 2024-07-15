Сибирячка тайно оформила микрозаймы на семерых жителей Шелехова

Семь человек обратились в МВД по Шелеховскому району, так как стали жертвами в кредитно-финансовом мошенничестве. Выяснилось, что 26-летняя сотрудница микрофинансовой фирмы на протяжении месяца тайно оформляла займы на людей. По словам одного из потерпевших, официально в кредите она ему отказала. Таким образом, обманув всех, девушка присвоила себе 65 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
— В настоящий момент в отношении девушки заведено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), — сообщают в ведомстве.
Также в полиции напоминают, что надежнее будет обращаться в проверенные банки, где всё контролируется руководством.