Избитый беженец обнаружен на белорусско-латвийской границе

По информации пограничного ведомства, днем 14 июля пограничный наряд вблизи латвийского пограничного заграждения на белорусской территории обнаружил мужчину с признаками физического насилия. Гражданин Афганистана рассказал, что накануне ночью латвийские силовики его сильно избили и вытолкнули на белорусскую территорию. Белорусские пограничники оказали афганцу первую помощь, а также вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у иностранца многочисленные гематомы, а также ушибы разных частей тела. Следственный комитет Беларуси проводит необходимые следственные действия.



«Евросоюз продолжает демонстрировать расистский подход к беженцам, разделяя их на “правильных” и “неправильных”. В то время как “правильным” беженцам оказывается помощь и предоставляется убежище, “неправильным”, зачастую исходя из их происхождения и религиозной принадлежности, отказывают в элементарных правах. Подобные действия не только нарушают международные нормы, но и подрывают те ценности, на которых, как заявляют европейские лидеры, строится европейское общество», — подчеркнули в Госпогранкомитете.