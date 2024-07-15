«Посадили в машину и увезли»: в Уфе похитили 47-летнего мужчину

По словам дочери, 7 июля ей позвонила сожительница отца и рассказала, что в конце июня их посадили в машину и увезли. Женщина смогла убежать, а вот о дальнейшей судьбе мужчины ничего неизвестно. Как сообщила дочь похищенного, сейчас и сожительница перестала выходить на связь.