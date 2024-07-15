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«Посадили в машину и увезли»: в Уфе похитили 47-летнего мужчину

В Уфе похитили 47-летнего Андрея Назина. Об этом сообщает «Мой Башкортостан» со ссылкой на дочь похищенного.

Источник: личный архив дочери пропавшего

По словам дочери, 7 июля ей позвонила сожительница отца и рассказала, что в конце июня их посадили в машину и увезли. Женщина смогла убежать, а вот о дальнейшей судьбе мужчины ничего неизвестно. Как сообщила дочь похищенного, сейчас и сожительница перестала выходить на связь.

Девушка сообщила, что ее отец мог злоупотреблять алкоголем и проблемы могли возникнуть на этой почве. Она планирует приехать в Уфу, так как живет в другом городе, и написать заявление в полицию.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Назина, просьба сообщить по телефону: 8−996−62−57−331.