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Роспотребнадзор исследует воздух после пожара на Московском шоссе

Воздух исследуют в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Роспотребнадзор исследует воздух после пожара на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проведут эксперты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Воздух исследуют в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. О результатах сообщат дополнительно: ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, производственное здание загорелось на Московском шоссе 15 июля. Очевидцы в соцсети опубликовали видео с горящим заброшенным зданием на территории химзавода «Бальзам».

Позже выяснилось, что открытое горение началось на первом этаже помещения с лакокрасочной продукцией. Погибших и пострадавших нет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пожар на асфальтном заводе произошел в Дзержинском округе.

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