Роспотребнадзор исследует воздух после пожара на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку проведут эксперты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
Воздух исследуют в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. О результатах сообщат дополнительно: ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Напомним, производственное здание загорелось на Московском шоссе 15 июля. Очевидцы в соцсети опубликовали видео с горящим заброшенным зданием на территории химзавода «Бальзам».
Позже выяснилось, что открытое горение началось на первом этаже помещения с лакокрасочной продукцией. Погибших и пострадавших нет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пожар на асфальтном заводе произошел в Дзержинском округе.