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В Свердловскую область вернулись лесные пожары

В регионе зафиксировали семь очагов возгорания.

Источник: Комсомольская правда

С 8 до 15 июля в Свердловской области специалисты зафиксировали семь новых очагов возгорания в лесах. За неделю в регионе огонь уничтожил 77,11 гектара лесов. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

По данным ФБУ «Авиалесохрана», всего с начала 2024 года в Свердловской области зафиксировано 145 возгораний в лесополосе, стихия уничтожила 851,2 га территории. Сейчас лесные пожары действуют на 45 га в трех местах.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров на Среднем Урале значительно сократилась.

пожары