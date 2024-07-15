Найдены тела еще двух кыргызстанок, погибших в результате селя в Оше

Девушкам было 19 и 10 лет. Ранее были обнаружены тела их матери и 7-летней сестры. Вся семья из четырех человек погибла, когда сель унес их в зоне отдыха «Мол Булак», сообщает ИА El.kz со ссылкой на ИА 24.kg.
Также в реке Ак-Буура Ошской области было найдено тело женщины. Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщила, что тело обнаружили спасатели МЧС 15 июля около 11:30 перед границей с Узбекистаном. Личность погибшей на момент обнаружения не была установлена.
Позже спасатели установили личность погибшей женщины. Ею оказалась 44-летняя мать ранее погибшей 7-летней девочки. Напомним, что селевые потоки унесли четверых человек, все они являлись членами одной семьи. Тело 7-летней девочки было найдено на территории Узбекистана ранее.