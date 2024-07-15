Найдены тела еще двух кыргызстанок, погибших в результате селя в Оше

Девушкам было 19 и 10 лет. Ранее были обнаружены тела их матери и 7-летней сестры. Вся семья из четырех человек погибла, когда сель унес их в зоне отдыха «Мол Булак», сообщает ИА El.kz со ссылкой на ИА 24.kg.