Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

«На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти», — говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети «ВКонтакте».