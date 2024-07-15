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Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

БЕЛГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие «Металлоинвеста») в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината.

Источник: © РИА Новости

«На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти», — говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.

«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», — добавили в пресс-службе.

Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.

несчастный случай