Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

«На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти», — говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.
«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», — добавили в пресс-службе.
Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.