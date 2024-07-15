В Червенском районе пенсионер погиб от удара током во время ремонта бани

По данным следствия, утром 14 июля 70-летний мужчина облагораживал внутри баню своего соседа-дачника, расположенную в деревне Ягодка. Так как в помещении отсутствовало освещение, пенсионер воспользовался удлинителем и переносным прожектором, работающим от сети, который повесил себе на грудь.



В обеденное время хозяин дачи заметил пенсионера, который лежал на полу помещения без сознания, а под ним — разбитый осветительный прибор. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшего от электротравмы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



Червенским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.



Следственный комитет напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.