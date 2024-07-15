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В Червенском районе пенсионер погиб от удара током во время ремонта бани

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе пенсионер погиб от удара током во время ремонта бани. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитет.

По данным следствия, утром 14 июля 70-летний мужчина облагораживал внутри баню своего соседа-дачника, расположенную в деревне Ягодка. Так как в помещении отсутствовало освещение, пенсионер воспользовался удлинителем и переносным прожектором, работающим от сети, который повесил себе на грудь.

В обеденное время хозяин дачи заметил пенсионера, который лежал на полу помещения без сознания, а под ним — разбитый осветительный прибор. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшего от электротравмы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Червенским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следственный комитет напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.

несчастный случай