ОПГ в Казахстане годами воровали бюджетные деньги

В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата «Ертіс Орманы».
— Подозреваемым лицам инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблениями должностными полномочиями. Организованная преступная группа во главе с генеральным директором государственного лесного природного резервата «Ертіс Орманы» на территории Щербактинского района в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге, — сообщает Антикор.
Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство «Семей Орманы».
В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся коррупцией в сфере образования.
— Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств. Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается, — говорится в сообщении.
Следует отметить, что в области Жетісу Антикоррупционной службой завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования г. Талдыкорган по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.
— Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории г. Талдыкорган в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, состоялся приговор в отношении членов ОПГ — работников столичного СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц, которые занимались незаконной постановкой на учет более 460 автомашин. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге.