ОПГ в Казахстане годами воровали бюджетные деньги

— Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории г. Талдыкорган в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — отметили в пресс-службе.