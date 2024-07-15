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Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства

СК: мать мальчика не хотела, чтобы сын был один, когда она покончит с собой — СК.

ПЕРМЬ, 15 июл — РИА Новости. Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.

«Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один», — рассказали в ведомстве о мотиве убийства, озвученном обвиняемой.

Ранее в Telegram-канале регионального ведомства было опубликовано оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийства ребенка в Перми. На кадрах женщина говорит, что задержана по статье об убийстве малолетнего, далее признается, что убила собственного сына.

По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.

Чемодан с телом ребенка утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города).