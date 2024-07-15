В Коктебеле борются с пожаром возле заповедника

На окраине Коктебеля сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание сухой растительности. В окрестностях Карадагского природного заповедника на открытой местности горит около двух гектаров травы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС России.