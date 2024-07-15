В Коктебеле борются с пожаром возле заповедника

На окраине Коктебеля сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание сухой растительности. В окрестностях Карадагского природного заповедника на открытой местности горит около двух гектаров травы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС России.
«Поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу: городской округ Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Блока, 22. К месту вызова направлено два отделения», — сообщает МЧС.
По данным администрации Феодосии, пожар также тушат добровольцы.
Ранее МЧС предупреждало о высоком уровне пожароопасности в связи с устоявшейся сухой и ветреной погодой на территории полуострова.