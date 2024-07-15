Автобус с детьми попал в ДТП в Калининградской области

«В районе поселка Волошино под Светлогорском водитель легкового автомобиля выехала на встречку и столкнулась со школьным автобусом. Водитель легкового автомобиля получила серьезные травмы, ее увезли в медучреждение. У детей вроде бы видимых повреждений нет. Но родители приехали и всех повезли в детскую областную больницу для обследования», — сказали РИА Новости в региональной госавтоинспекции.