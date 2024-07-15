СМИ: при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне погибли 5 человек

По словам Рабуева, причины взрыва газового баллона — неизвестны. На месте работают следственные органы, сообщил он.
По данным «Известий», взрыв произошел на строительном объекте ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу в Грозном.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что на объекте шло строительство гидроэлектростанции. На месте работают сотрудники регионального управления СКР, отмечает канал. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.
По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Дагспецстрой» является строительство жилых и нежилых зданий. В ОКВЭД компании также указаны техобслуживание автотранспортных средств, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, деятельность стоянок для транспортных средств.