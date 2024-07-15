СМИ: при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне погибли 5 человек

На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, погибли 5 человек, еще 26 — пострадали, сообщают «РЕН ТВ» и «Известия» со ссылкой на источник. В тяжелом состоянии находятся 6 человек, в состоянии средней тяжести — 15. Первый заместитель главы администрации Итум-Калинского муниципального района Альберт Рабуев подтвердил «Ъ» факт взрыва газового баллона, но деталей не сообщил.