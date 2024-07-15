Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне погибли 5 человек

На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, погибли 5 человек, еще 26 — пострадали, сообщают «РЕН ТВ» и «Известия» со ссылкой на источник. В тяжелом состоянии находятся 6 человек, в состоянии средней тяжести — 15. Первый заместитель главы администрации Итум-Калинского муниципального района Альберт Рабуев подтвердил «Ъ» факт взрыва газового баллона, но деталей не сообщил.

По словам Рабуева, причины взрыва газового баллона — неизвестны. На месте работают следственные органы, сообщил он.

По данным «Известий», взрыв произошел на строительном объекте ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу в Грозном.

Telegram-канал Mash Gor пишет, что на объекте шло строительство гидроэлектростанции. На месте работают сотрудники регионального управления СКР, отмечает канал. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Дагспецстрой» является строительство жилых и нежилых зданий. В ОКВЭД компании также указаны техобслуживание автотранспортных средств, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, деятельность стоянок для транспортных средств.