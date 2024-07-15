Группировка «Север» уничтожила до 200 солдат ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — отмечает Минобороны РФ.