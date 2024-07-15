Группировка «Север» уничтожила до 200 солдат ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.