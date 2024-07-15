«Мама, не расстраивайся! Я буду ходить»: что стало с подростком, которому поездом отрезало обе ноги в Бурятии

— Сын сам не опускает руки, да еще и меня успокаивает, — признается Татьяна. — Просит, чтобы я не переживала. Хотя я морально все еще не могу отойти от случившегося. Сережу очень активно поддерживают друзья, одноклассники. Он постоянно общается с ними в социальных сетях, они приходят в гости. Сын очень хочет научиться управлять квадроциклом. Раньше он пробовал ездить на двухколесном мотоцикле, но там нужно переключать скорости ногами. А на квадроцикле это делается с помощью рук.