«Мама, не расстраивайся! Я буду ходить»: что стало с подростком, которому поездом отрезало обе ноги в Бурятии

— Мама, не расстраивайся! Уже совсем скоро я снова буду ходить! А еще обязательно научусь ездить на квадроцикле, — успокаивает 15-летний Сергей Федоров из Улан-Удэ.
Жизнь подростка изменилась на «до» и «после» 19 января этого года. Сергей попал под поезд, лишился обеих ног, потерял много крови, но выжил! Погибнуть ему не дал лучший друг. Сейчас девятиклассник мечтает поскорее встать на протезы и исполнить свою мечту — научиться управлять квадроциклом. Подробности в материале КП-Иркутск.
На помощь пришел друг.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, в тот роковой день Сергей находился в гостях у своего лучшего друга — 15-летнего Ильи Дородных. Ребята дружат около четырех лет, познакомились в общей компании. Оба увлекаются автомобилями и мечтают выучиться на автомехаников. В пять часов вечера Сергей вышел из дома и направился в школу на родительское собрание, где его ждала мама Татьяна Федорова. Однако буквально через 20 минут после того, как Илья проводил приятеля, раздался телефонный звонок.
— Я попал под поезд! — прохрипел Сергей.
Илья признается, что не знает, каким образом друг оказался на железной дороге недалеко от его дома. Подросток должен был направиться к автобусной остановке, которая находится в противоположной стороне.
Илья бросился искать Сергея, а одновременно с этим вызывал скорую помощь. Вскоре он его обнаружил. Подросток лежал на земле возле рельсов и истекал кровью, но находился в сознании. Вокруг него не было ни души.
— Я снял ремень и перетянул ему ноги, чтобы остановить кровь. Так получилось, что мой приятель проходил военную подготовку и научил меня оказывать первую помощь. Но я даже не мог предположить, что эти знания понадобятся, — рассказывал Илья Дородных. — Сергей наблюдал и только говорил, что вот-вот потеряет сознание.
Пережил несколько операций.
Через пять минут прибыла скорая помощь. Илья помог медикам погрузить друга в автомобиль. В это же время там уже находилась и Татьяна.
Каким образом школьник попал под поезд? Ранее мама мальчика рассказывала корреспондентам КП-Иркутск о том, что Сергей не услышал гудка железнодорожного состава. При этом он не был в наушниках.
В больнице школьника сразу же направили в операционную. Врачам пришлось ампутировать ему левую ногу на треть от бедра, а правую — на треть от колена.
Операция длилась 3,5 часа. После этого подросток впал в кому на шесть дней. 25 января Сергей пришел в себя. После этого он пережил еще несколько операций, одну из которых проводил хирург из Москвы. Сергею выправили ткани, нервы, зашили правую ногу. Культю левой формировал уже местный доктор.
Мечтает стать автомехаником.
Пока школьник находился в больнице, Татьяна занималась обустройством дома, чтобы Сергей мог с удобством передвигаться по нему самостоятельно. Так как женщина воспитывает сына одна, ей пришлось обратиться за помощью к землякам. Благодаря собранным средствам мама подростка сделала отдельную пристройку с санузлом, пробурила новую скважину, расширила территорию и сделала пандус для инвалидной коляски.
— Из больницы сына выписали 29 марта. До начала июля он был дома, а сейчас находится в больнице на реабилитации, его подготавливают к протезированию: проходит курс массажей, физиотерапии. В начале августа он приступит к тренировкам. Сначала Сергею сделают слепки и по ним изготовят учебные протезы. А уже после этого сделают настоящие.
Татьяна говорит, что у сына боевой настрой — он мечтает как можно скорее вернуться к обычной жизни. Сергей надеется, что сможет сделать свои первые шаги на протезах уже эти летом.
— Сын сам не опускает руки, да еще и меня успокаивает, — признается Татьяна. — Просит, чтобы я не переживала. Хотя я морально все еще не могу отойти от случившегося. Сережу очень активно поддерживают друзья, одноклассники. Он постоянно общается с ними в социальных сетях, они приходят в гости. Сын очень хочет научиться управлять квадроциклом. Раньше он пробовал ездить на двухколесном мотоцикле, но там нужно переключать скорости ногами. А на квадроцикле это делается с помощью рук.
Из-за травмы Сергей не смог закончить учебный год, поэтому ему придется второй раз идти в 9-ый класс. Также подростка переведут в специализированную школу, педагоги будут учить его на дому. От своей мечты стать автомехаником он не отказывается.
Татьяне пришлось уволиться с работы и посвятить все время уходу за сыном. Построенное деревянное здание пока еще высыхает и усаживается, поэтому Сергей еще не переехал в него. Женщине также нужно переоборудовать комнату для сына и санузел, но денег для этого у семьи уже нет. Татьяне приходится вновь обратиться за помощью к неравнодушным.