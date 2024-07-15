Группировка войск «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи

Отмечается, что противник потерял «до 585 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 7 автомобилей», а в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две САУ Krab, одна САУ Archer производства Швеции, гаубицы L-119 и М119 и станция РЭБ «Буковель-AD». Кроме того, за сутки были уничтожены девять полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.