«Южная» группировка отразила три атаки ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, за сутки отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
«Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля», — рассказали в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».