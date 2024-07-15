«Южная» группировка отразила три атаки ВСУ

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».