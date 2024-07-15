Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.