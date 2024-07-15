Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.