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В зоне СВО под Семеновкой погиб 27-летний боец из Прикамья Альберт Шарапуллин

Прощание погибшим военнослужащим прошло 15 июля в деревне Копчиково Березовского округа.

Источник: администрация Березовского муниципального округа

Скорбную весть жителям Березовского муниципального округа сообщила местная администрация. На передовой в зоне проведения СВО на Украине погиб 27-летний земляк, ефрейтор Шарапуллин Альберт Ильшатович. Прощание с бойцом прошло 15 июля в деревне Копчиково.

Альберт Шарапуллин родился 26 ноября 1996 года. Погиб при выполнении боевой задачи 5 мая 2024 года при освобождении населенного пункта Семеновка Ясиноватского района Донбасса.

Администрация Березовского округа выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего земляка.

«Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — говорится в ее некрологе.