В зоне СВО под Семеновкой погиб 27-летний боец из Прикамья Альберт Шарапуллин

Скорбную весть жителям Березовского муниципального округа сообщила местная администрация. На передовой в зоне проведения СВО на Украине погиб 27-летний земляк, ефрейтор Шарапуллин Альберт Ильшатович. Прощание с бойцом прошло 15 июля в деревне Копчиково.