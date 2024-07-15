В зоне СВО под Семеновкой погиб 27-летний боец из Прикамья Альберт Шарапуллин

Скорбную весть жителям Березовского муниципального округа сообщила местная администрация. На передовой в зоне проведения СВО на Украине погиб 27-летний земляк, ефрейтор Шарапуллин Альберт Ильшатович. Прощание с бойцом прошло 15 июля в деревне Копчиково.
Альберт Шарапуллин родился 26 ноября 1996 года. Погиб при выполнении боевой задачи 5 мая 2024 года при освобождении населенного пункта Семеновка Ясиноватского района Донбасса.
Администрация Березовского округа выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего земляка.
«Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — говорится в ее некрологе.