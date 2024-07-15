После пожара под Новороссийском на турмаршрутах усилят пешие патрули

Глава региона Вениамин Кондратьев провел оперативное совещание в связи с лесным пожаром под Новороссийском. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что из-за огня пострадало более 60 гектаров уникального лесного массива, сгорели постройки на базах отдыха, а сильный ветер и горный рельеф только осложнили ситуацию с тушением.
Кондратьев поблагодарил всех, кто уже сутки борется с огнем. Он также отметил, что вопреки трудностям необходимо продолжать тушение. По словам губернатора, необходимо управлять ситуацией, а главная задача сейчас — локализовать пожар.
«Эта ситуация показала нам, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания. Поэтому считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов», — сказал Кондратьев.
Впереди еще половина лета, поэтому отдыхающих на побережье будет еще много. Для исключения угроз будет усилена работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в населенных пунктах региона.